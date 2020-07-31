亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告指出，肯定譜瑞-KY長線營運成長動能明確，將譜瑞-KY目標價由1300元調升到1400元、維持買進評等，甚至樂觀預言，今明兩年，每股獲利上看44.68元、52.01元。

亞系外資表示，譜瑞-KY第二季每股獲利10.8元，不僅超出市場預期，也創下歷史新高，主要原因歸咎於強勁的NB需求，特別是來自於Chromebook，是帶動第二季營運登頂。

亞系外資表示，展望第三季，在居家辦公、遠距教學浪潮下，譜瑞-KY預計營收持續會有兩位數季成長，惟譜瑞-KY也預計，第三季代工產能緊張將繼續，而譜瑞-KY也將積極接洽，從代工合作夥伴獲得進一步的產能。

亞系外資表示，譜瑞-KY長期增長動能明確，後續新產品包括PCIe 4.0重定時器和eDP Tcon，譜瑞-KY樂觀預估PCIe 4.0在2021年、2022年將占比營收3%、11%，且針對USB 4晶片的發展，也已經完成併購智原(3035)旗下子公司轉投資的睿思科技，有鑑於長線營運成長穩健，將譜瑞-KY目標價由1300元調升到1400元、維持買進評等，上調2020年、2021年每股獲利5%、4.3%，分別為44.68元、52.01元。

(時報資訊)