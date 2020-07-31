臉書第二季營收增長創下自2012年上市以來的新低記錄，但仍超出市場預期，受此激勵，周四臉書盤後股價大漲6.50%，報249.75美元。

臉書第二季營收年增11%，為187億美元，優於市場預估的174億美元，但成長力道創下上市以來新低。每股盈餘為1.80美元，超出市場預估的1.39美元。

第二季臉書每日活躍用戶數為17.9億，超出市場預期的17億；每月活躍用戶數為27億，高於市場預估的26億。臉書平均每用戶營收為7.05美元，優於市場預估的6.76美元。

臉書在美國與加拿大的每日活躍用戶數由前一季的1.95億增至1.98億。歐洲的每日活躍用戶數大致持平，為3.05億。而包括Instagram、Messenger與WhatsApp等旗下所有平台之合併每月活躍用戶為31.4億，較前一季的29.9億成長。

第二季包括Oculus虛擬實境（VR）頭戴裝置與Portal視訊對話裝置在內的「其他事業」營收為3.66億美元，年增40%。

臉書表示，用戶增長主要反映因居家時間變多，消費者在參與度上有所提升，不過隨著經濟解封，至少在美國以外，這樣的情況已開始改變。臉書在聲明中表示，隨著全球各地放寬居家防疫措施，用戶成長與參與度出現回歸正常化的跡象，尤其是在臉書普及率較高的已開發市場。

臉書預估第三季營收成長約10%，優於市場預估的成長7.9%。該公司表示，這項預測已經將持續存在的不利因素，如經濟動盪、廣告抵制、廣告定位相關法規，以及蘋果即將推出之iOS 14作業系統相關變動等納入考量。

(時報資訊)