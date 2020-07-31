科技巨擘亞馬遜今（31）日發布第二季財報，不僅營收年增率 40%至889億美金，獲利更是較去年成長100％，達到52 億美元(約1510億台幣)，創下26年來新高；此外，執行長貝佐斯也在上季財報電話中承諾，將全部獲利用於新冠病毒防疫，擴大保護消費者及員工。

由於新冠疫情帶動線上購物，和宅經濟爆發雲端需求暴增，財報輕鬆繳出超亮眼數據，激勵盤後大漲 5% 以上，市值增加了744億美元，達到1.5兆美金。亞馬遜營收能這樣大爆發，歸功於雲端運算服務系統（AWS），相較上季成長29％，達到108億美金。

貝佐斯曾經在上季的財報電話會議中表示，已經花費超過40億美元在於抗疫上，並承諾將第二季利潤全部用於疫情相關費用，包括加強採購送貨員的防疫器具，口罩、隔離板、紅外線熱像儀等，增加措施保障員工避免受到疫情影響，現在財報已出爐，將是他兌現承諾的時候了。

貝佐斯在財報聲明中說:「這是一個非常不同的季度，我對我們的全球員工感到無比的驕傲和感激。」亞馬遜股價今年已上漲了60%以上，貝佐斯個人財富也增加了600多億美元。

(中時新聞網)