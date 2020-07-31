蘋果優質經銷商STUDIO A於31日推出「Apple 夏季福利品特賣」，包含 iPad Pro 搭配鍵盤式聰穎雙面夾福利品5.7折、iPhone XR下殺5.4折、iPhone 7 Plus 2.2折、MacBook Pro則一口氣降2萬4,000元，約5.9折。

STUDIO A特別針對本次福利品項提供「SA認證主機」保固卡，自購買日起180日的延長保固，以及可加價1,000元延長至365日保固服務，保固期間內，攜帶購買證明及SA認證主機保固卡，即可在本機自然損壞硬體保固維修，同時搭配振興券活動，單筆消費滿3,000元再贈會員點數1,000點。

特賣活動將在台北大安、苗栗尚順、台中中科、高雄大統、花蓮、羅東與新開幕的新莊宏匯等７個門市同步舉行。

STUDIO A 看好新莊副都心的蓬勃發展特別進駐新北市新開幕之「宏匯廣場」，並於開幕之際首次納入「Apple 夏季福利品」特賣行列中。除特賣活動外，開幕期間7月31日起至8月25日，單筆消費滿3,000元贈會員點數1,000點及AirPods全系列直降1,000元、SAP 雙18W快充充電組85折。

新機部分加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac系列除主機5％折抵、電腦擴充埠含SSD儲存碟256GB等、及加贈「2020父親節孝親雙好禮」。

此外，還有舊機換新機、多台折抵無上限。

本次福利品包含專業效能備受上班族青睞的MacBook Pro 13.3吋256GB原價5萬7,900元，下殺5.9折後3萬3,900元，現省2萬,4000元。

學生族群喜愛的MacBook Air 128GB，原價3萬6,900元，5.9折後只要2萬1,900元，現省1萬5,000元。

輕巧好攜適合業務人士使用的iPad Pro 11吋Wi-Fi 64GB，原價2萬5,200元，搭配 Smart Keyboard (原價5,790元) ，整套組合5.7折後只要1萬7,800元。

與iPhone 11同樣具備6.1吋螢幕的iPhone XR 64GB，原價2萬6,900元，下殺5.4折後現省1萬2,400元，只要1萬4,500元即可入手。

各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，請直接到現場詢問；另由於部分是限量福利品，若於一周內有異常問題，可辦理退貨（福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨）。

此外，父親節即將來臨，8月16 日之前在官網單筆消費滿8,800元，或於全台 STUDIO A 門市購買主機加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac/iPhone系列即加贈與排隊伴手禮名店「六月初一」聯名合作的「2020父親節孝親雙好禮-8結蛋捲禮盒」，iPad / iPad Pro / Apple Watch系列也可於好禮多選一內挑選。

(工商 )