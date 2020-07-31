福斯商旅宣布，自8月1日起至9月30日，推出「好事成三」秋季行車健檢活動，提供空調、輪胎、雨刷等行車安全與舒適類健檢，更推出原廠零件特惠、輪胎特惠+保固、三倍券特別方案等三大特惠回饋。

福斯商旅指出，「好事成三」秋季行車健檢活動除了一般常見的行車安全健檢，最主要提供三大特惠回饋，首先針對秋季健檢重點項目，包括冷氣零件、空氣濾芯、雨刷以及AGM電瓶等原廠零件提供八五折優惠。攸關行車安全的輪胎，只要選購原廠指定品牌產品達四條，就可享有免費四輪定位以及自購買日起三年或者3萬公里保固，最高可享免費更換同型號或者同級輪胎。

另秋季行車健檢活動期間適逢三倍振興券發放與使用期間，健檢期間只要回廠使用紙本振興券消費滿2,000元以上，即送1公升原廠機油抵用券，凡於2017年7月31日以前掛牌福斯商旅車款之T5、Crafter、Caddy3車主，還享有「經典老友愛車方案」回饋，提供多項經濟型零件特惠。

(工商 )