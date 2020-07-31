嘉義市蘭潭音樂噴泉的夏夜，涼爽又浪漫。（嘉義市政府提供）

嘉義市蘭潭音樂噴泉的夜色炫麗迷人。（嘉義市政府提供）

月影潭心裝置藝術絢麗，是網美愛拍的景點。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府因應去年冬季降雨量不足，蘭潭水庫提早進入枯水期，自今年2月22日暫停音樂噴泉展演，期間配合蘭潭公廁整建工程，暫時切斷音樂噴泉高壓電力，目前音樂噴泉電力恢復供應，將於8月1日（同六）晚上7點30分開始演出。

市府觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是目前國內最大常設型戶外音樂噴泉，觀賞寬度及最高水柱均可達50公尺，高低變化的水柱，搭配七彩燈光效果及9首特色曲目，每晚7時30分、8時30分及9時30分各演出1次，每次演出時間10分鐘。

觀新處表示，蘭潭音樂噴泉的浪漫夜景，已是嘉義市必打卡景點之一，農曆七夕情人節、耶誕節、新年等節慶期間，還會加演3首節慶限定音樂。

音樂噴泉外，還有知名藝術家王文志老師創作的月影潭心裝置藝術，妝點出蘭潭夜晚的浪漫色彩，也是拍網美照的最佳景點，絕對是夏日必訪，嘉義市白天、夜晚都美麗，歡迎遊客用國旅各項優惠方案，來嘉樂遊。

(中時 )