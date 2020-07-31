自去年起政府推動「投資台灣3大方案」，加上美中貿易戰、新冠疫情夾擊，加速台商大舉回流；觀察六都表現，桃園市目前投資金額達2,100億元、約占全國2成，儼然成企業在台拓展版圖重點，帶動區域房市逆勢增長，不僅大坪數產品交易件數最多，更有豪宅案傳出台商購屋比例將近5成，數字驚人。

台商回流促使商用不動產交易熱絡，豪宅買氣也順勢增溫，據內政部統計六都今年第1季買賣移轉數據，65坪以上產品交易以桃園市286件最多；其中桃園區達88件，位居全市第1，其次依序是蘆竹區67件、大園區43件，皆為台商購屋重點區域。

值得關注的是，桃園區向來以藝文特區為豪宅指標，然而時下追求居住品質，高綠覆率的中路特區成近期亮點。中悦建設機構業務部經理邱淳惠分析，中路特區為純住宅區，規劃分區清楚、交通方面往返桃園機場、高鐵站快速，加上機能陸續到位，支撐房價增值空間大，是吸引台商關鍵。

近年積極開發中路特區的中悦建設，旗下豪宅案「中悦學府公園」規劃80~100坪、一層3戶，順應家族「同層不同戶」居住型態趨勢，正對向陽公園千坪綠地，宜居環境廣獲台商青睞，自台商回流潮爆發後，台商看屋爆增3成，目前銷售7成、台商比例將近50%，當中不乏知名連鎖飲食品牌董座、知名日用品牌董座等，個個來頭不小。

同樣坐落中路的「中悦美樹花園」，緊鄰主要幹道大興西路三段，距離交流道僅3分鐘車程，交通便捷性成磁吸南崁、藝文特區的台商族群置產，產品規劃120、125坪大坪數產品，從目前銷況來看，台商購屋約佔3成左右。

除了大坪數產品外，在地建商昭揚建築近年也鎖定中路購地佈局，現推案「昭揚大郡」主打50~60坪換屋型產品，以及國泰建設在地首案「國泰水秀」規劃每戶38~53坪，中小坪數則受到在地中小企業主及二代關注。

(中時新聞網)