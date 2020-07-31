疫情趨緩國內旅遊夯，離島澎湖遊客暴增，遊客及在地澎湖人都抱怨，澎湖縣政府計畫推動總量管制，不排除祭出「旅遊稅」，旅遊處長陳美齡表示，目前仍只是構想，具體實施仍是未定數。另外，也有消息傳出縣府規畫旅遊稅金額在50到100元間，最快2022年上路。

陳美齡強調，「旅遊稅」或「登島費」都只是最簡單的初步想法，完全沒有具體計，也沒有進行可行性評估，全案茲事體大，縣府一定會妥善通盤考量，避免造成民怨及遊客止步抵制等反效果。

(中時新聞網)