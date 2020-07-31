澎湖遊客爆多 縣府擬徵「旅遊稅」總量管制 11:362020/07/31 中時新聞網 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖觀光夯遊客多，在地民生陷危機，「報復性旅遊」話題製造對立。（陳可文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩國內旅遊夯，離島澎湖遊客暴增，遊客及在地澎湖人都抱怨，澎湖縣政府計畫推動總量管制，不排除祭出「旅遊稅」，旅遊處長陳美齡表示，目前仍只是構想，具體實施仍是未定數。另外，也有消息傳出縣府規畫旅遊稅金額在50到100元間，最快2022年上路。 陳美齡強調，「旅遊稅」或「登島費」都只是最簡單的初步想法，完全沒有具體計，也沒有進行可行性評估，全案茲事體大，縣府一定會妥善通盤考量，避免造成民怨及遊客止步抵制等反效果。 (中時新聞網) #旅遊稅 #陳美齡 #旅遊 #澎湖 #登島 #離島 #旅遊 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝安葬五指山國軍公墓 原因曝光 - 政治 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 李登輝真正傳人是誰？網點名5人「她」竟上榜 - 政治 韓市長來了！韓國瑜赴花蓮致哀 網：韓總 我們好想你！ - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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