小貨車180度翻轉，滑行到路旁路樹，嚴重變形。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

巫姓騎士當場被撞飛到旁邊田裡，機車救起時已經面目全非。（溪湖分局提供／吳建輝彰化傳真）

昨天清晨彰化芳苑才發生貨櫃車撞小貨車造成2死意外，今天清晨5點彰化埔鹽又發生死亡車禍，64歲巫姓小貨車駕駛，行經埔鹽鄉番金路與成功路口時，與19歲巫姓機車騎士相撞，巫姓機車騎士當場被撞飛到旁邊農田裡，而小貨車180度翻轉，滑行到路旁路樹，由於該路口僅有閃紅黃燈，雙方是否未禮造成車禍發生，還有警方調查釐清。

這起事件發生在今天清晨5點28分，64歲巫姓小貨車駕駛沿成功路東往西行駛，19歲巫姓機車騎士則是沿番金路南向北，雙方於路口交叉撞，由於該路口僅有閃光紅燈及閃光黃燈，雙方疑似未禮讓減速才造成這起事故發生。

埔鹽分隊小隊長李宗淦表示，獲報抵達現場後發現兩名傷者皆無呼吸心跳，小貨車橫躺卡在路旁路樹，因車頭嚴重變形，駕駛卡在車內，隨即使用破壞機具將急救出，而機車騎士則摔落田裡，同樣沒有呼吸心跳；2人皆送往彰化醫院搶救。

據了解，64歲林姓小貨車駕駛車上載有食品雜貨，行經番金路要到溪湖市場販售，該路口並未設置紅綠燈，僅有閃紅燈及閃黃燈，附近居民表示，可能因為都是在地人，清晨車輛稀少，雙方都沒有減速才造成事故。

(中時 )