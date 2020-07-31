竹聯信堂調槍欲狙殺黑吃黑車手 警搶先一步破軍火庫

竹聯幫信堂在桃園中壢民宅暗藏軍火庫，日前發生一起車手侵吞100多萬詐騙款的黑吃黑事件，信堂份子為了狙殺對方，大動作前往軍火庫調槍，終於被追查多時的萬華、中壢警方聯合鎖定，29日前往搜索，當場查獲2把霰彈槍、4把制式手槍及94發子彈，另逮捕負責看守的20歲簡姓小弟，全案依槍砲罪送辦。

警方指出，竹聯幫信堂有人經營詐騙集團，日前卻發生車手A錢事件，被拿走100多萬詐騙款，幫內大哥十分不爽，指使手下前往軍火庫取槍，準備狙殺落跑的車手。

幫眾的動向，被萬華分局及中壢分局組成的專案小組掌握，循線查出軍火庫的位置是在中壢某民宅，29日見時機成熟前往搜索，當場逮捕負責看守的簡姓小弟，並在屋內起獲大批槍械。

警方調查，簡男沒有暴力、組織犯罪前科，平時只在餐廳當服務生，看似單純藉此掩人耳目，其實卻保管著軍火庫的鑰匙，幫內發生狀況時，就由簡負責提供槍械，簡男平時就和這批軍火同住，嚴密看管，除了上下班，沒事也不能隨便離開。

簡男警訊時，辯稱槍枝是綽號阿華的友人寄放，他不知道來源，阿華也很久沒出現，供詞明顯避重就輕，被依槍砲罪移送地檢署後遭檢方聲押，全案擴大偵辦中。

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(中時 )