國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在職專班碩士論文案涉及抄襲，爭議延燒不止，教育部今(31)日舉行新舊任校長交接儀式，中山大學校長鄭英耀在會後接受媒體聯訪時表示，關於此案，學校沒有逃避責任，「我們承擔了」，未來也會加強論文比對。至於成立醫學院進度，審核階段則因疫情而延後到11月。

關於論文風暴，鄭英耀提到，早期學位論文沒有比對系統，老師們因此忽略了，學生也容易踩到紅線，對此學校都會深刻檢討。另外關於離校系統過去部公布，在今年4月份召開行政會議時便取消，對於相關規範，審慎以對，也會一步一步對外公開，10幾年前的論文難免有疏漏，「我們不怕錯誤，會勇於改正」。

這起論文案重傷中山大學校譽，各方輿論對於教育部與校方批評不斷，鄭英耀則說，他上任4年來，「校內老師們，大家都很拚」，總統提出的潛艦國造案，台船海下通訊系統則是由中山大學所研發製作，研究能量有目共睹，但對於此起事件，還是表達勇於承擔的立場，「未來不會讓大家失望」。

至於中山大學近年來積極投入籌設醫學院，去年暑假向教育部申請學士後醫學系、生技醫藥研究所、精準醫學研究所及臨床心理學研究所，教育部則行文回復，確定成立精準醫學與生技醫藥研究所，還包括醫學科技研究所博士班，其他醫學相關科系尚未定案。

論及醫學院成立進度，鄭英耀則說，人文校區已經在整地，但受政府防疫影響，所有醫事人員皆投入防疫工作，中山大學醫學院核定案將再度延後到今年11月。

鄭英耀強調，期待政府能將目光放到高屏澎東，並讓中山大學作為整合區域醫療資源的核心與推手，相信結合校內精準醫療、預防醫學與其他科研能量，能走出不一樣的醫療系統，對當地居民帶來更好的健康照顧品質。

(中時 )