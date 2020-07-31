前總統李登輝30日晚間病逝，交通部長林佳龍今受訪時表示，李前總統的一生就是近百年台灣歷史的縮影，他在台灣的民主轉型上扮演了重要推手，被尊稱為民主先生是實至名歸，而他留給台灣非常寶貴的資產，就是建立了民主制度，讓台灣人有選擇的自由。

林佳龍說，自己在學生時代，因為野百合學運有機會與李前總統互動，回顧30年來，跟他也有很近距離的接觸，受益良多。從野百合學運的時候，他們是反抗者的角色，李接受了學運4大訴求、召開國是會議，啟動了台灣的憲改與民主化。

林佳龍表示，學運後他出國到耶魯修習博士的課程，並以李登輝作為研究的主題，特別是他促成民主轉型、和平的民主化、扮演一個關鍵的角色，他從反抗者變成了研究者。後來李邀請他擔任國安團隊的幕僚，在2000年前政黨輪替之前，他有機會深入參與一些當時重大的挑戰，包刮特殊兩國論的提出、美中台的關係，還有921大地震，一直到2000年首次政黨輪替，可以和平的政權轉移。

林佳龍指出，2000年之後，他持續的向李登輝請益，不管是城市治理或是國家的大政發展，李都把他當作一個急於要傳授的晚輩，他很榮幸在這個過程當中，可以真正的去體會到李作為一個哲人政治家，「李登輝學」絕對是台灣人寶貴的資產，不分先來後到，不論族群階級、性別、年齡，都可以在台灣這塊土地上享有自由的生活，追求自己的理想。

林佳龍說，李登輝留下來的是無形的資產，雖然人已經離開，但是精神是永存的，在受益跟傳承當中，要繼續捍衛台灣做民主國家，特別是邁向正常國家的方向上面，要繼續去實踐李前總統一生所希望，從台灣人的悲哀到幸福，珍惜他所遺留下來寶貴的民主資產。

(中時 )