高雄市左營區30日發生網路口角糾紛引起的砍人案，陳女相約蕭女談判時，持刀刺傷蕭女，犯案後陳女自知法網難逃，於31日凌晨1時30分向警方投案，警方偵訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌將陳女函送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，7月30日下午3時左營分局新莊派出所獲報左營區新榮街飲料店外有糾紛案，經調派快打警力及線上警網立即趕赴現場，發現27歲被害人蕭女遭23歲陳女持25公分水果刀刺傷左上臂及左大腿。

陳女砍傷蕭女後徒步一段，隨即搭乘自小客車逃逸，被害人蕭女經119救護人員初步包紮後，由現場友人陪同送往榮總醫院就醫，已無大礙。

警方調查，蕭女及陳女疑因網路社群口角糾紛相約飲料店溝通談判，2人當場再生衝突，陳女持刀刺傷蕭女後逃逸，案發後警方成立專案小組抽絲剝繭搜索查訪，鎖定陳女身分積極追緝並策動投案，陳女自知法網難逃，於31日凌晨1時30分許向警方投案。

(中時 )