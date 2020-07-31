前總統李登輝7月30日晚間7點24分病逝於台北榮總，享壽98歲。內政部表示，總統蔡英文決定，自今（31）日中午12時起，各機關降半旗三日。

前總統李登輝今年2月在家中進食時不慎嗆咳，緊急送到台北榮民總醫院檢查，發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，經過全力救治，昨(30日)晚間在北榮安詳辭世，享耆壽98歲。

總統府今日上午召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜。

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