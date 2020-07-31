李登輝辭世 總統府宣布降半旗三天 11:422020/07/31 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文決定，為哀悼前總統李登輝，今日中午起各機關降半旗三日。圖／本報社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝7月30日晚間7點24分病逝於台北榮總，享壽98歲。內政部表示，總統蔡英文決定，自今（31）日中午12時起，各機關降半旗三日。 前總統李登輝今年2月在家中進食時不慎嗆咳，緊急送到台北榮民總醫院檢查，發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，經過全力救治，昨(30日)晚間在北榮安詳辭世，享耆壽98歲。 總統府今日上午召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜。 (工商 ) #降半旗 #總統府 #總統蔡英文 #前總統李登輝 #各機關 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝真正傳人是誰？網點名5人「她」竟上榜 - 政治 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 李登輝安葬五指山國軍公墓 原因曝光 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 立委疑涉貪遭檢調搜出巨額現金 宅神酸：「紙本」比較方便 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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