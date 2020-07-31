上市櫃公司經營權爭奪戰事件，屢屢引發各界熱議，今年大同公司再傳經營權之爭，涉及層面廣泛，引發各方的關注。中華民國公司經營發展協會，有鑑於公司經營權爭奪問題，攸關公司永續經營、股東權益保護等諸多面相，與福邦證券在8月４日（下周二）合辦一場「股東權益面面觀-從經營權爭議談起」論壇，邀請多位專家與談，希望能激發出有助公司經營及股東權益維護的興革建言。

近年來我國資本市場，在政府及民間之共同努力之下，公司治理之推動績效顯著，頗受國際肯定，對股東權益的保護方面，也卓有成效。而開好股東大會，實為落實公司治理，保障股東權益的第一步；惟近年來仍有少數個案，於股東大會時，就議程內容與程序、法律適用等面向，發生極大爭議，進而衝擊股東權益，引起各界關注。有鑑於此，公司經營發展協會特地邀請有關單位、業界及法律實務專家，共同就經營權爭議之成因、法律觀點、補救之道等議題進行研討，期盼能對爾後股東大會正常進行、股東權益保護有所助益。

公司經營發展協會表示，本次「股東權益面面觀-從經營權爭議談起」論壇，由協會與福邦證券共同舉辦，邀請集保結算所陳子碇經理、投保中心陳譓伊組長、國巨律師事務所幸大智律師、普華商務法律事務所楊敬先律師、公司經營發展協會王金來副理事長、尤英夫理事等人與談。第一階段先由各與談人就自己的專業發表專題報告，第二階段為綜合討論，由台北科技大學智慧財產研究所陳春山教授主持，和全體與談人一起進行研討。

公司經經發展協會理事長林火燈表示，上市櫃公司最好都能穩定永續經營，避免有過激的經營權之爭，縱使在無法避免時，也必須有相關的因應之道，這次舉辦論壇的目的，就是希望全面性的檢視，當發生公司經營權之爭時，在適法問題、行政救濟辦法，以及投資人（股東）保護措施，有那些地方必須補強，還有在公司治理方面，有關誠信經營的持續強化等。除了保護股東權益之外，也避免經營權之爭釀成脫序的亂象。林火燈表示，此次論壇的與談者都學有專精，並具豐富的實務經驗，相信論壇過程將會激盪出很多有價值的觀點。

(工商 )