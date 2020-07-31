Joe West just got bat-mangled pic.twitter.com/S1SJQvk3Px — Timothy Burke (@bubbaprog) July 30, 2020

大聯盟現年67歲的超資深裁判韋斯特（Joe West）在藍鳥與國民之戰擔任主審時，被藍鳥游擊手畢薛特(Bo Bichette)太過豪邁的揮棒擊中頭側左耳上方位置，當下立刻出血不止，嚴重到需要縫針，不過他在退場治療後，仍心繫比賽不願就此退下，因此重返比賽擔任三壘審。

比賽在1局下半發生意外，畢薛特揮擊時期球棒沒握好，順勢打到蹲在本壘板後方的主審韋斯特，雖然韋斯特面不改色，不過當時已經血流不止，畫面有些驚悚，國民隊教練萊瑟德（Paul Lessard）趕緊拿出毛巾壓在傷口止血，隨後韋斯特退場接受治療。

比賽暫停6分鐘後，由二壘審臨時擔任主審，並以3名裁判的人力繼續比賽，直到韋斯特治療完畢後於3局上重回第一線，並且移至三壘繼續執法，盡責的表現令外界感到佩服。

根據《美聯社》報導，韋斯特是目前大聯盟現役最資深的裁判，自1976年開始執法，目前已在大聯盟例行賽執法5312場比賽，僅次於克萊姆（Bill Klem）的5370場，差58場就能追平最多執法比賽紀錄，即使他因為超過65歲而被認為是疫情的高風險人員，不過他堅持要在今年繼續他的工作。

不過韋斯特在季前曾因為輕視新冠肺炎疫情而遭到批評，他當時認為美國的確診數字都是陰謀論，因為醫院若有因肺炎而死亡的病患，政府會給予額外的補助，因此任何意外而死亡的人數都算在肺炎上面，暗指疫情嚴重程度被過度膨脹。

(中時 )