美股消息面：

1.美國商務部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減年率為32.9％，雖較市場預期緩和，但仍創下史上最大跌幅。

2.美國勞工部公布，上周（截至7月25日）初領失業救濟金人數增加1.2萬人，為143.4萬人，少於市場預估151萬人。前一周（截至7月18日）續領失業救濟金人數增加86.7萬人，為1,701.8萬人。

3.美國經濟數據疲弱，加深市場對疫情急升恐打擊原油需求的擔憂，周四美國期油收跌1.35美元或3.3%，為每桶39.92美元，為7月9日來首度跌破40美元大關，亦創下6月11日來最大單日跌幅。倫敦布蘭特期油收跌50美分或1.15%，為每桶43.25美元。

4.獲利了結賣壓出籠，周四黃金期貨價格連漲9天的升勢止步。惟分析師表示，市場賣壓溫和，金價仍可望挑戰2000美元大關。周四紐約8月期金收跌11.1美元或0.5%，為每盎司1942.3美元，創7月16日來最大單日跌幅。12月期金收跌9.9美元或0.5%，為每盎司1966.8美元。

(時報資訊)