光寶科(2301)第2季合併毛利率與營業淨利率分別為19.4%與8.7%，單季稅後盈餘達34.5億元，單季每股盈餘為1.48元，累計上半年每股盈餘達2.16元，光寶集團副董事長陳廣中表示，由於雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，預估第3季可望維持第2季水準，毛利率可望優於去年同期，下半年會比上半年好，歐系外資及美系外資也調高光寶科今年及明年每股盈餘預估，目標價分別為51元及52.5元。

受惠於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆記型電腦與遊戲產品相關市場大幅成長，光寶科技第2季合併營收為418億元，季增28%，由於以全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，合併毛利率與營業淨利率分別為19.4%與8.7%，季增4.9百分點和6.4百分點，獲利率與每股淨利均創下單季歷史新高，單季稅後盈餘達34.5億元，季增119%，單季每股盈餘為1.48元，累計今年上半年合併營收達743.7億元，合併毛利率與營業淨利率分別為17.3%和5.9%，年增2.8百分點和1.8百分點，營業淨利達44億元，年增25%，稅後盈餘為50.2億元，年成長30%，每股盈餘達2.16元，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。

展望第3季，陳廣中表示，我們看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT以及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，預估第3季可望維持第2季水準，毛利率可望優於去年同期，下半年會比上半年好，公司目標是全年總營收從1500億元回到2000億元。

歐系外資在最新報告中表示，光寶科致力於通過產品組合改善、生產地點多樣化及產線自動化提升獲利能力，自2018年下半年以來，智慧製造帶領利潤率穩定攀升，光寶科預計將持續以提升利潤為中心戰略，並預期合併毛利率維持在17%是可以持續，長遠來看，公司目標是不排除透過併購等方式，在未來5年內將年營收增加到2000億元，我們將光寶科2020年到2021年每股盈餘上調9%，目標價從48元上調至51元，維持「中立」評等。

美系外資則表示，光寶科董事會推升宋明峰為公司董事長，邱森彬擔任公司總經理，兩人都在光寶科工作20多年，我們認為，這些管理上的變化應使其能夠在最近進行戰略重點調整後，展望新的業務運作及驅動力；我們將光寶科2020年到2022年每股盈餘預估提高40%、42%和43%，以反應產品結構改變及結束虧損部門，給予「持股續抱」評等，目標價為52.5元。

(時報資訊)