35歲單親媽媽小花（化名）28日下午獨留4個月大女兒於新北市中和區租屋處，數小時後返家竟發現女兒已窒息身亡，社會局介入緊急安置另一個10歲兒子，警方調查，女兒身體無外傷、初步研判為窒息身亡，將進一步解剖釐清死因。

據悉，小花未結婚，育有3名子女，第2個孩子滿周歲時因病過世，與10歲兒子、4個月女兒在中和區租屋居住，小花領有身心障礙手冊、未就業。

小花28日下午將女兒獨自留在租屋處後外出，數小時後返家一度以為女兒熟睡中，豈料，要幫忙女兒洗澡時，卻發現她面部朝下、口鼻被棉被遮住，無法翻身當時已窒息，警消獲報抵達仍回天乏術。

社會局社工評估，小花身心俱疲、情緒激動，先緊急安置10歲兒子。社會局表示，該案自2019年11月開始即有給予急難救助等補助共約5萬元，社工曾要幫忙小花申請低收或中低收證明都遭到拒絕。

警方指出，女兒遺體無明顯外傷，初步研判並未遭受到外力虐待、疑因窒息身亡，已報請檢察官相驗，將進一步解剖釐清死因。

(中時 )