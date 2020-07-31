前總統李登輝辭世，台北市長柯文哲31日錄製影片發表致悼詞，指肉體雖然會腐朽，但精神可以長存，李登輝不只是一位政治家，也是一個哲學家，對台灣的民主化和主體性，做出了不可磨滅的貢獻，對於生與死的理解，也有超乎常人的智慧。

柯文哲今早出席市民大道5至6段貫通典禮，未安排受訪，媒體堵訪時表情木然也未有回應。稍後市府即釋出柯錄製的影片發表致悼詞。

在影片中，柯文哲表示，昨天我們敬愛的李登輝已經離我們而去。生老病死，是人生必經的階段，肉體雖然會腐朽，不過精神可以長存。他相信，在台灣的歷史上，李登輝就是一個時代的英雄人物。

柯文哲指出，李登輝不只是一位政治家，也是一個哲學家，李常常提到「我是，不是我的我」這句話，應該是李登輝的自我探求。 當「我」，雖然是我自己，但卻又有著更高層次的「我」必須追尋，從而讓自己得到了昇華。李登輝不只對台灣的民主化和主體性，做出了不可磨滅的貢獻， 對於生與死的理解，也有超乎常人的智慧。

他說，北市府會盡力配合家屬及國喪小組的後續需求，在這邊要再次向李登輝表達最深的敬意和哀悼之意。

昨晚柯文哲突現身北榮盼向家屬致意，北市府副發言人戴于文今進一步說明，第一時間得知消息，行程結束後就立刻趕赴現場了解交通和維安，未來市府能協助的地方都會全力協助家屬和國喪小組。

戴于文說，由於柯文哲對李登輝很敬重，多次在公開場合和專訪中都有表述跟李登輝的小互動和小故事，昨也特別在現場跟家屬表達關切之意。

(中時 )