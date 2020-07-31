（金管會主委黃天牧出席「2020台灣資本市場論壇」致詞。圖／魏喬怡）

前總統李登輝30日晚病逝，各界哀慟。金管會主委黃天牧31日在出席「2020台灣資本市場論壇」致詞時指出，誠如蔡英文總統所說，李前總統對台灣發展的貢獻在民主政治，「這點我特別有感受」因為有民主政治，才能呵護台灣經濟、資本市場的發展。

總統蔡英文31日出席「2020 台灣資本市場論壇」致詞時除了向李登輝辭世表達深切哀悼，還稱李登輝是「民主先生」，在全球化時代，李帶領台灣出出威權、邁向民主，確保台灣經濟體制健全。

黃天牧進一步指出，民主政治他特別有感。前幾天有國外通訊社問他，在全球區域變革中台灣扮演什麼角色？黃天牧認為，台灣有個非常強的優點，就是台灣是個民主政治發展成功的國家，以法治國、民眾有言論自由，各種問責機制齊全，「民主與資本市場發展」大有關係，因為金融市場需要被信任，民主政治中，「信任比較能被保護」，如果沒有問責機制、透明機制、法治治國就難發展資本市場，所以台灣民主發展呵護了經濟、資本市場發展。

黃天牧認為，台灣資本市場不只有高殖利率、公司治理好、財報透明，還有永續發展價值，這些都跟民主政治發展習習相關，新冠肺炎告訴世人，不論憲政體制為何，人民都期待有作為的政府，身為有權力、資源的人就要造福社會。

「未來十年是台灣30年來難得機遇」黃天牧強調。在中美貿易戰、疫情發生後，後疫情時代台灣如何定位經濟、金融是有權力、資源、要承擔責任的人必須思考的，而資本市場是經濟的櫥窗更為重要，所以要檢討台灣的籌資、交易機制。今年也陸續上路逐筆交易、零股交易、明年則有冷門股的造市機制。因應疫情證期局今年也調整了IPO的規定，會對STO、IPO再作檢討，未來會有創新、符合台灣經濟結構耳目一新的板塊推動。

(工商 )