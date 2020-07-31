證券e報報導，最新工商登記顯示，大陸2020年上半年新增遊戲企業超2.2萬家。其中，4月是新增遊戲相關企業最多的月份，共成立5,628家企業，月增60.02％。另外，廣東、江蘇、山東是新增企業數排名前三的省份，共新增超9千家企業。

天眼查專業版數據顯示，大陸目前共有超25萬家企業名稱、經營範圍或品牌名稱含「遊戲」，且企業狀態為在業、存續、遷入、遷出的遊戲相關企業。

(工商 )