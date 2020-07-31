近日政治人物學術論文引發討論，各界熱衷於「論文普篩」，私校工會31日舉辦記者會揭發「台灣學術造假全球第二」，且學閥們造假之後也未受嚴懲，相較之下日本、韓國學者被終結學術生命、判刑，還有人為此自殺，台灣學界實在太缺乏「恥感」。

輔大教授戴伯芬表示，公眾完全不信任政治人物的論文生產機制，這是台灣學界的危機。她舉出國際「論文撤稿監視(Retraction Watch)」部落格的統計，2012到2016年，台灣因為偽造審查而被撤稿的國際論文有73篇，僅次於中國大陸的276篇，是全球第二；如果考慮人均，台灣被撤論文數量獨步全球，「這可不是台灣之光！」

戴伯芬舉出台灣學術造假5大樣態：第一，寫一篇論文，為了效益極大化而多人掛名，大家都可以計點，造成學術價值「通膨」，也造成「學閥」；第二，家族是論文抄襲，先生抄老婆，教師抄學生，兒女抄爸媽；第三，學術大老以國家經費建立「學術生產線」，與年輕學者合作或是聘用博士後，大量製造論文；第四，有限期升等壓力的年輕教師狗急跳牆，花錢找人寫論文；第五就是最近熱議的政治人物在職進修，找人代上課、代寫論文，變相購買學歷。

戴伯芬說，之前某龍頭大學校長爆發論文爭議之後，全國研究生都要上網上學術倫理課程及測驗，學生邊上網邊用手機找答案，鼓勵學生以不倫理的方式去完成學術倫理測驗，非常諷刺。

「日本生物學界2014年發生學術造假事件，結果是上司上吊自殺；台灣某頂尖大學校長涉及學術造假，卻是開除下屬，學術道德淪喪至此！」戴伯芬說，像之前有中央研究單位研究員因為學術弊端被辭職，多年上億的研究經費僅追回186萬元，相較之下南韓國寶級學者黃禹錫被發現造假，5年內不得擔任教授等公職、退休金減半，最後還被判刑。

私校理事長尤榮輝說，不只學生、指導教授有問題，學校制度也有問題，中部某私校教授升等論文涉及抄襲，學校開了3次會都說沒抄襲，最後教育部終於處理，由監察院出面糾正，但最後學校也沒有懲處。南部某私立技術學院副校長之前就讀中山企管所在職專班，論文被踢爆97％涉及抄襲，學校竟讓學院組成審查委員會，最後也沒事，「哪一個學院會掀自己的家醜？」

南華大學通識中心教授謝青龍表示，過去20年來台灣高等教育已經從商品化又向下沉淪為「低級教育」，不管頂尖大學、私立大學或是夾在中間的中後段公立大學都一樣。以此次論文造假來說，如果未來每一篇碩博論文都要花大量學術資源去檢驗其真偽，不是浪費民脂民膏嗎？

時代力量立委陳椒華表示，未來質詢時會要求教育部重視學術倫理的重要性；她呼籲高雄市長補選候選人李眉蓁退選。

(旺報 )