旺旺水神系列抗菌產品示意圖。（旺旺水神提供／李柏澔台北傳真）

新冠疫情持續延燒各國，中國大陸國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會日前公告「酸性電解水生成器衛生要求」國家標準，旺旺水神微酸性電解次氯酸水可直接清潔雙手、皮膚粘膜、餐具、瓜果蔬菜等一般物體表面和環境，旺旺水神微酸性電解水生成器完全符合這項國標，日前獲得WHO審查通過發佈公告，標準將於2021年8月1日正式實施。

旺旺集團水神品牌創立於2007年，是中國衛生監督協會消毒與感染控制專業委員會委員單位，水神消毒產品曾獲得瑞SGS除菌有效性認證、歐盟CE認證、日本PSE安全認證等超過120份權威認證。

旺旺水神表示，這項國標制定歷時長達5年，經過國家衛健委、食品與藥品監督總局、商務部、海關總署的層層嚴格審查，並送到WTO世界貿易組織公告，終於在日前審查通過發佈，國標號為GB 28234-2020」，標準將於2021年8月1日正式實施。

旺旺水神事業部協理林明佑指出，旺旺水神微酸性電解次氯酸水與傳統的殺菌劑相比，具有廣譜高效、安全無害、環境友好等許多優點，對於新冠病毒(日本提出相關檢測報告)、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、脊髓灰質炎病毒等病菌均可達到較好的抗菌效果。

旺旺水神微酸性電解水生成器是利用無隔膜式電解槽將鹽酸電解，生成以次氯酸水為主要殺菌成分的微酸性電解次氯酸水，PH值5.0至6.5最貼近人體酸鹼值，除菌率達 99.999 ％，經過多年研發與推廣，水神的公共衛生解決方案已廣泛應用於教育行業、母嬰行業、醫療行業、食品加工、畜牧行業、寵物行業等多個行業領域。

(中時 )