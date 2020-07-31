◎殺女友分屍7塊法院認定可教化 恐怖情人吳茂騰逃死刑

去年台南市發生恐怖情人殺人棄屍案，男子吳茂騰殺害張姓女友後，支解成7塊棄屍，死者家屬求判死，歷審認定吳男有教化可能，判處無期徒刑，最高法院駁回定讞。

◎第3號颱風辛樂克來了？氣象局：最快今生成

最新颱風消息！言猶在耳，7月恐無颱風生成，但日本氣象廳關注南海的季風低壓91Ｗ，預估36小時內，有機會增強為第3號「辛樂克」颱風！氣象局今早也發布，上午8時南海生成一熱帶性低氣壓，未來24小時不排除有機會生成颱風。

◎今起大變天！2縣市豪大雨特報

今(31)日西半部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。氣象局稍早發布豪大雨特報，受到南方雲系影響，恆春半島有局部豪大雨，東南部有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學兼任教授吳德榮表示，下周日至周二恐有「季風低壓」環流，不排除會出現劇烈天氣。

◎商家搶攻藝FUN券商機 8天全台交易金額破億

文化部推出限量藝FUN券，自7月22日中午12點開始使用以來，僅經過8日，已抵用金額已超過1億3千萬元。在台北國際ACG博覽會開幕首日上也迴響熱烈，尖端出版宣傳部主任劉宜蓉表示，藝FUN券消費金額就佔了首日業績一成。

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