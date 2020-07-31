和碩聯合科技公司因將B1停車場改作為員工餐廳不合格，遭北市建管處一連開罰126萬元卻仍未改善。不滿建管處稽查成效不彰，市府公權力被秒視，台北市長柯文哲生氣發飆，和碩始蓄意欺騙，若在美國絕對不敢幹這種事。柯更怒嗆，這建案在107年蓋好就是我的時代，「講出來又不好聽，再逼幾個自殺就可以」，最後下令「卯起來幹」，強調要親自帶隊去拆。

今天在交通會報上，建管處報告今年上半年建築物附設停車空間清查成果，而和碩擅自將原本設計B1停車場整層違法改成員工餐廳，並持續違規，柯文哲表示，和碩不改善，那市長要親自帶隊去拆，並斷水斷電。

柯質疑，大公司怎麼會出現這種問題，和碩如果在美國開工廠絕對不敢幹這種事，那麼大公司怎麼會出現這種問題，並且在107年申請執照，「不是在102年馬郝時代，107年已經是我時代，講出來又不好聽，再逼幾個自殺就可以」。

建管處表示，除了停車空間違規使用外，還有一個因為他擅自裝修，對於對和碩在7月的時候有繼續開罰，並要求在30天內限期改善，要求所有設備要清除，要恢復原來停車格位的狀況，而這件事情罰到126萬元時，也接到議員的關心，目前列管6個月，也排在8月底再檢查。

柯文哲怒指，所以這樣才會貪污啊，罰單有一禮拜開一張，還有六個月開一張，有sop嗎？就是因為這樣才貪污， 「我們在製造一個貪污的環境」，和碩這從頭到尾從一開始把一樓設計成停車位，就是睜眼說瞎話，就連設計都要送建築師懲戒委員會。

柯文哲直言，國際大廠怎麼會幹這種事，一開始設計竟然沒有餐廳，那在一開始就打算要犯法，「和碩是童子賢的嗎？通知建管處排時間我帶隊去拆，要卯起來幹」。

(中時 )