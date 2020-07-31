美國聯準會最新聲明強調，維持現行低利率水準、持續購買公司債計畫；加上近期股市漲多，市場情緒指數轉向「貪婪」；法人認為，考量資金動能強勁、股票價格偏高下，建議增持美國投資級債券，強化風險抵禦能力。

聯準會本周召開7月利率決策會議，維持基準利率0~0.25%區間不變。主席鮑爾認為，考量新冠疫情仍將左右美國經濟前景，並面臨「反通膨（Disinflation）」壓力，將延續當前超低利率水準，同時保持購債策略，包括：美國公債、投資級公司債等。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，美、英、歐、日等全球4大央行，都積極採取寬鬆貨幣政策，讓利率趨近於零、甚至負值，造成市場資金氾濫。過去一年，貨幣市場資金規模增長6成以上，投資人對於收益需求若渴。

3月下旬來，全球股市大漲，MSCI世界指數漲幅超過3成、那斯達克指數漲逾5成，即反映金融市場資金動能龐大的現象。不過，隨著短期累計漲幅已大，代表市場情緒指標的CNN恐懼與貪婪指數正轉向「貪婪」位置。

許書豪認為，資金動能強勁，而股票價格又偏高下，投資人不妨將部分資金轉向美國投資級債，以降低整體資產組合的波動度。

許書豪指出，目前美國投資級債的殖利率約2%，優於全球投資級債的1.5%；而相較於美國與全球公債殖利率僅0.4%左右，美國投資級債為其5倍，彼此違約率、波動度又差距不大，適合追求穩健收益的投資人。

其次，美國投資級債與公債利差約132個基本點，在利率環境中長期偏低、聯準會持續購買公司債之下，未來一年有機會再下探到100個基本點，具進一步收斂空間。

(時報資訊)