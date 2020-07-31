美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，雲端客戶拉貨出現趨緩跡象，將信驊評等由「買進」降至「劣於大盤表現」，目標價下修到1150元。

美系外資指出，信驊從2019年下半年起，因為受惠景氣周期帶動營收成長，只是相關利多消息恐從下半年至明年上半年逐漸鈍化，預計信驊今年第三季營收將季減10%，同時預估第四季營收將與第三季持平。

美系外資指出，信驊第二季營收季增20%，優於原本預估季增10%，不過供應鏈上下游存貨天數差距拉大，顯示通路庫存風險升高，且美國與大陸雲端客戶拉貨動能出現放緩跡象。

美系外資指出，預估信驊今年伺服器管理晶片出貨量將年增26%，但明年出貨量成長率恐放緩至年增8%，將信驊評等一口氣由「買進」降到「劣於大盤表現」，目標價下修到1150元，另外，也下修信驊今年至後年每股盈餘預估，調降幅度分別為2%、12%、11%，分別達31.5元、34.7元、42.9元。

(時報資訊)