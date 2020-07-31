美國週四公布第二季GDP暴跌，澆熄經濟復甦希望。然南韓上午公布稍優的工業產出數據，略微抵銷交易所頹勢。

周五上午南韓KOSPI指數為幾乎波動持平走勢，至午間小跌4.2點或-0.19%，為2262點。外資上午在主板買超1455億韓元(約合1億2249萬美元)。在901檔交易個股中，上午有274檔出現上漲。

南韓六月工業產出月增4.2%，年增0.7%，皆優於市場預期，讓市場樂觀者再度寄望於新冠衝擊即將離去。南韓週五新報36名新冠確診病例，防疫亦見成效。

主要大型各股漲跌互見。三星電子下跌0.5%，SK海力士跌1.6%。三星生物製藥則上漲0.14%。

韓元連日上漲，出口導向的汽車股下跌，現代汽車下挫0.39%，暫報12.7萬韓元，子公司起亞汽車下跌0.98%，暫報4.03萬韓元，車用零件供應商現代Mobis大跌2.1%，暫報2.08萬韓元。

韓元再次上漲，上午在境外交易平台為1188.2韓元兌一美元。

(時報資訊)