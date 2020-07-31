台中市長盧秀燕（左）見證76位連任、調任及初任校長宣誓就職。（王文吉攝）

109學年度第1學期台中市立各級學校校長有48人連任、14人調任及14人初任，另有8人榮退。（王文吉攝）

台中市政府31日舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括48人連任、14人調任及14人初任，另有8人榮退；市長盧秀燕表示，教育是台中最重要的施政目標，每位校長都經過嚴格的考評脫穎而出，感謝他們的付出，期勉帶領學校，讓教育更加成長茁壯。

新任校長布達暨交接典禮在台灣大道市政大樓舉行，由盧秀燕主持，財政局長羅仙法、主計處長蔣建中、教育局長楊振昇擔任監交人；盧秀燕特別感謝8位榮退校長將歲月奉獻給教育界，並致贈紀念牌，祝福退休後的新生活平安健康，能夠退而不休，繼續傳承教育經驗。

「校長是教育界的行家！」盧秀燕也恭喜此次新任、連任及調任校長，她說，每位校長都通過層層考驗脫穎而出，期勉能夠更加注重學生品德教育與EQ教育，教導學生因應各項變化與挑戰，運用智慧、正向樂觀、勇敢自信。

新任龍井區龍海國小校長陳克韋感謝8位榮退校長無私奉獻，成為教育的最佳典範；他也說，「您想您的孩子接受怎麼樣的教育，您就把學校辦成那個樣子！」未來辦學將秉持把每個孩子當成自己孩子的精神，為教育界努力奉獻。

教育局表示，此次榮退校長8人，包括台中一中陳木柱、后綜高中曾祿喜、神岡國中林鏡湖、大肚區瑞井國小張昆鵬、大里區健民國小林約宏、大肚區大忠國小張美雲、北區賴厝國小過修齊及龍井區龍海國小陳淑銘。

(中時 )