由日本9間企業組成的船舶碳回收工作小組（以下簡稱「工作小組」）已於日前正式啟動，日本海事協會（ClassNK）也參與其中。工作小組是在日本碳捕捉與再利用（CCR）研究會下成立的單位，日前已舉行首次會議。

因氣候變遷的影響日益明顯，邁向低碳社會途徑之一的碳回收（捕捉與再利用排放出之二氧化碳）也日漸受到矚目。

工作小組於2019年8月在日本CCR研究會下正式成立，其旨在探討運用甲烷化技術，實現船舶燃料零排放之可行性。尤其海運貨物就占了日本進出口量的99.6％，工作小組期望能將海運產生的溫室氣體降到零排放，為永續社會發展貢獻一份心力。

具體而言，組成工作小組的這9間企業要負責規劃甲烷化燃料的碳回收供應鏈，包含二氧化碳原料供應、運輸、甲烷化、轉化成為船用燃料。他們將概算在供應鏈中產生的二氧化碳排放量，並根據計算結果，找出技術上的挑戰並發展出實現目標所需的藍圖。

上述活動的第一階段包含下列項目：(1)煉鋼廠排放出的二氧化碳分離、捕捉與液化(2)將液化二氧化碳用船舶運輸至氫氣供應廠(3)甲烷化反應產生之二氧化碳與氫進行反應，產生合成甲烷(4)將合成甲烷液化，並用作船舶燃油。

除了取得上述規劃之供應鏈中的二氧化碳排放概算值，工作小組也將找出所面臨的挑戰，決定是否要繼續進行下一階段，並策下一階段的活動內容。此外，從中獲得的知識也將廣泛公開給相關產業。

(工商 )