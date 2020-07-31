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這場復賽後的「洛城內戰」，決勝關鍵仍在「小皇帝」詹姆斯身上！靠著詹皇最後12.8秒的補籃命中，以及最後關頭成功防守，湖人驚險以103比101氣走快艇，拿下復賽後的首勝，兩隊賽前演奏國歌時，也都一起並肩單膝下跪支持平權。

沒戴護目鏡上場的安東尼戴維斯，首節就火力全開，個人拿下14分，也讓詹姆斯甘心變成助攻角色，反觀本來就損兵折將的快艇，里歐納德很快陷入犯規危機下場休息，湖人順勢擴大領先到13分，打完首節，湖人35比23領先快艇。

詹姆斯直到次節，才靠切入爆扣開張，可是里歐納德突破犯規危機，次節展現全能身手，幫助快艇逐漸追上，上半場結束，快艇追到52比54，里歐納德上半場就摘19分，安東尼戴維斯也拿20分相抗，沒想到第3節場上局面完全改觀。

兩隊賽前同樣在演奏國歌時單膝下跪支持社會正義。(美聯社)

因為下半場一開打，湖人攻守節奏大亂，除了頻頻出手打鐵與失誤，更守不住對方三分外線，靠著喬治連進3顆三分球，快艇打出誇張14比1，反而超前11分，暫停過後，湖人才靠詹姆斯三分球止血，更幫湖人重新追上，比賽又陷膠著。

湖人末節一開始找回三分手感，打出15比3攻勢重新大幅超前，可是快艇再次追上，更靠最後28.4秒喬治的三分球追平，沒想到詹姆斯最後12.8秒馬上補籃命中，暫停過後，詹皇先後守死里歐納德與喬治，比賽就在喬治三分不進落幕。

安東尼戴維斯貢獻全場最高34分，外加8籃板、4助攻，詹姆斯也有16分、11籃板及7助攻，庫茲馬16分，威特斯11分；快艇則以喬治30分最高，李歐納德也有28分，貝弗利12分，不過少了路威廉斯、哈瑞爾兩大板凳暴徒還是有差。

(中時 )