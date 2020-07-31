通霄1名女子31日早上8點駕車行經台1線131公里通灣里路段，疑發生自撞意外，轎車衝向候車亭造成車體嚴重損毀，警方初步調查女子未酒駕，肇事原因與責任有待進一步調查釐清。

女子駕駛的小客車猛力撞擊台1線通灣里路段旁的候車亭，力道過大造成車頭嚴重凹陷損毀，候車站牌與水泥柱也碎裂倒地，場面狼藉，駕駛受傷，傷勢不嚴重，警方調查女子未酒駕，初步研判應為精神不濟釀禍。

(中時 )