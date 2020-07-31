女開車疑精神不濟撞爛候車亭 輕傷送醫 12:282020/07/31 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女子駕車行經台1線131公里通灣里路段疑精神不濟，自撞路旁候車亭。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通霄1名女子31日早上8點駕車行經台1線131公里通灣里路段，疑發生自撞意外，轎車衝向候車亭造成車體嚴重損毀，警方初步調查女子未酒駕，肇事原因與責任有待進一步調查釐清。 女子駕駛的小客車猛力撞擊台1線通灣里路段旁的候車亭，力道過大造成車頭嚴重凹陷損毀，候車站牌與水泥柱也碎裂倒地，場面狼藉，駕駛受傷，傷勢不嚴重，警方調查女子未酒駕，初步研判應為精神不濟釀禍。 (中時 ) #女子 #調查 #候車亭 #路段 #灣里 也許您會感興趣 社會熱門新聞 時力徐永明在內5名跨黨派立委疑集體涉貪 檢調大搜索辦公室 - 社會 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 立委涉SOGO經營權施壓修法 檢調搜出數百萬現金 - 社會 「台中米娜」本人終於曝光 見媒體快閃差點跌倒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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