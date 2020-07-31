高雄市楠梓警分局4名警員6月8協助疑似患有思覺失調症47歲鍾姓男子就醫時，遭到鍾男持藍波刀砍傷，檢方偵訊時，鍾男家屬提出醫院「思覺失調」診斷書，但檢方認為，該證明書就醫時間至今已10年，且鍾男知道傷害對象是警察，難判斷他患有思覺失調症，31日依殺人未遂、妨害公務將他起訴。

檢方起訴書指出，2020年6月8下午3時，許等4名員警進入被通報強制就醫的鍾男住處客廳時，鍾見警員出現，即以右手持藍波刀、左手持鋁棒之姿態，與警員對峙，經警員柔性勸說要他放下武器未果，鍾竟攻擊在場4名警員，造成許姓員警腹部穿刺傷及嘴部等多處傷害，

鍾隨後攻擊其他3名警員，分別造成警員頭部外傷併左前額撕裂傷、右胸壁挫傷、臉部右腕及左手多處割傷等傷害，致使4員警無法執行協助強制就醫的任務，分別從住處客廳退出到樓梯間，避開攻擊。

全案經橋頭地檢署偵查時，家屬雖然提出醫院證明鍾男患有「思覺失調」的診斷書，但檢方認為，該診斷證明書就醫時間為2010年，迄今已經將近10年之中斷期間，且醫院出具之診斷證明書係被告6月8日所做成一次性診斷，尚難認定被告患有「思覺失調症」，且被告知道當日攻擊的對象是察，並非無辨識行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，依法將他起訴。

(中時 )