雖然新冠肺炎疫情導致其全球工廠接連關閉，但美國第二大汽車製造商福特（Ford Motor）上季財報遠優於華爾街預期，甚至超出公司內部預測。
受此激勵，福特周四盤後股價上漲逾3%，報6.96美元。
福特不只實現了獲利，且本業虧損遠少於市場預期，也已開始償還今年早些時候為了度過新冠危機所取得的信貸額度。
福特公布，第二季汽車事業營收為166億美元，優於市場預估的159.5億美元。
第二季淨利為11億美元，較去年同期的獲利1億元大幅成長，主要受惠於德國福斯汽車入股福特自動駕駛業務Argo AI挹注的35億美元收益。
因新冠肺炎疫情導致工廠停工，經調整後第二季稅前虧損為19億美元，但表現遠優於市場預估的虧損49億美元，以及財務長Tim Stone在4月時預估的虧損逾50億美元。
經調整後每股虧損為0.35美元，遠小於市場預估每股虧損1.17美元。
福特並表示，只要經濟情勢仍然有利，且生產不再中斷，看好第三季調整後稅前盈餘介於5億至15億美元。
(時報資訊)
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