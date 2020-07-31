熱低壓今生成 氣象局曝成颱可能時間 12:232020/07/31 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局表示，目前觀察該熱帶性低氣壓是有機會成為颱風，但形成的時間可能落在今天或明天。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前在太平洋地區有 1 個熱帶性低氣壓，上午8時位於北緯17.0度，東經113.0度，以每小時10公里速度，向海南島、越南方向前進，中央氣象局預報員張承傳表示，目前觀察該熱帶性低氣壓是有機會成為颱風，但形成的時間可能落在今天或明天，「明天的機率比較大」。 張承傳表示，該熱帶性低氣壓不會直接影響台灣，但受到低壓帶影響，周日至下周二全台午後皆會有大雨或豪雨的雨勢，晚上也會有但應該會趨緩。 (中時 ) #颱風 #熱帶性低氣壓 #低氣壓 #影響 #時間 也許您會感興趣 生活熱門新聞 台灣恐爆第二波疫情？張上淳：不排除 - 生活 發病前就能發現！阿茲海默症新診斷法太令人驚訝 - 生活 今起大變天！2縣市豪大雨特報 吳德榮：下周防劇烈天氣 - 生活 第3號颱風辛樂克來了？氣象局：最快今生成 - 生活 起床後第一杯水千萬別這樣喝！醫：到老都後悔 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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