目前在太平洋地區有 1 個熱帶性低氣壓，上午8時位於北緯17.0度，東經113.0度，以每小時10公里速度，向海南島、越南方向前進，中央氣象局預報員張承傳表示，目前觀察該熱帶性低氣壓是有機會成為颱風，但形成的時間可能落在今天或明天，「明天的機率比較大」。

張承傳表示，該熱帶性低氣壓不會直接影響台灣，但受到低壓帶影響，周日至下周二全台午後皆會有大雨或豪雨的雨勢，晚上也會有但應該會趨緩。

(中時 )