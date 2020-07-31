中共全國政協港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳今指出，這次立法會選舉涉及國家安全、外部勢力是否聯合本土勢力奪權等問題，中央難以不插手。他還說，難以估計最終有多少人被裁定提名無效。

星島網報導，劉兆佳出席電台節目時表示，這次裁定參選人提名無效的幅度前所未見，反映本地政治及國際形勢嚴峻，而近年亦有人要求外國政府制裁中港、介入香港事務，大部分反對派人士又通過「攬炒政綱」等意圖癱瘓特區管治及逼特首下台，使中央亦憂慮，本地及外地的敵對勢力會透過選舉奪取得香港管治權，故要強化國家安全、顯示不會畏懼西方制裁，阻止香港政權落入敵對勢力。

劉兆佳認為，難以估計最終被裁定提名無效的人數，不排除某些民主黨人士會因無簽署確認書或過往言行，而同樣被裁定提名無效。他又指，「忠誠反對派」，則需願意接受在國家憲法及基本法下的的憲制秩序、提出爭取政治訴求，以及不作出損害國家安全及利益的事務，亦不能引入外部勢力介入香港事務。

(中時 )