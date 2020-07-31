彰化縣政府舉辦中小學校長交接典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣109學年度中小學校長遴選，計有國中校長5位留任，國小校長21位留任、6位續任、15位調任、3位新任，接任校長任期自109年8月1日至113年7月31日。31日上午在彰化縣民生國小舉辦交接典禮，彰化縣長王惠美親自主持，教育處長陳逸玲擔任監誓人，主計處長蕭秀瑛擔任監交人。

縣長王惠美恭喜恭賀校長們邁向教職生涯的下一階段，校長遴選過程秉著公正、公平、公開原則，無論留、續、調任校長都獲得家長教師的肯定與支持，在全球學習E化下，科技和英文教育是縣府發展教育非常重要的方向與趨勢，希望所有校長與縣府團隊一起合作，深耕教育、培養人才，強化全球連結，打拚如何讓孩子留在彰化，更多年輕人願意留在原鄉。

這次遴選結果如下：

一、國中：信義國中小曹建文、彰安國中林麗觀、原斗國中小王心怡、竹塘國中黃仲平、二水國中陳靜宜等校長留任原校。

二、國小：

(一)田中國小許孝麟調任螺青國小、復興國小温景成調任田中國小、大園國小林國勳調任復興國小、育德國小方啟陽調任新寶國小、中正國小陳福順調任二林國小、福興國小謝鴻達調任中正國小、德興國小陳榮茂調任福興國小、大莊國小楊文娟調任德興國小、埤頭國小郭福麟調任大湖國小、內安國小江怜秀調任埤頭國小、茄荖國小石玲惠調任內安國小、秀水國小王材源調任茄荖國小、永光國小郭佳哲調任秀水國小、花壇國小林振茂調任育英國小、育英國小卓訓德調任花壇國小。

(二)大園國小由候用校長劉緯綸接任、育德國小由候用校長許瑞芳接任、大莊國小由候用校長呂彥億接任。

(三)羅厝國小梁欽隆、三民國小江俊穎、曉陽國小許銘裕、南港國小陳鴻杉、好修國小熊黛綾、明聖國小葉振彰、饒明國小鄭權鑫、大村國小江淑芳、清水國小蕭睿瑜、源泉國小謝添裕、田尾國小王錦鴻、南鎮國小邱顯場、豐崙國小陳永堂、水尾國小林素鳳、成功國小陳靜婷、西港國小洪信德、芳苑國小吳偉誠、王功國小謝格倫、快官國小楊淙富、永豐國小陳國洲、田頭國小張樹閔等校長留任原校；美豐國小陳靜德、三春國小吳聖威、長安國小吳貴枝、伸東國小王有煌、二水國小巫俊延、興華國小莊世雄等校長續任原校。

(中時 )