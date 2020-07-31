新北市國際金工大賽於31日在新北市立黃金博物館頒獎，新北市副市長吳明機親自主持頒獎典禮，圖為頒授金質獎狀給受獎人。（吳康瑋攝）

新北市國際金工大賽於31日在新北市立黃金博物館頒獎，新北市副市長吳明機親自主持，倒下金沙為典禮揭開序幕。（吳康瑋攝）

新北市國際金工大賽於31日在新北市立黃金博物館頒獎，新北市副市長吳明機也在現場參觀黃金博物館所展出的金工藝品。（吳康瑋攝）

由新北市立黃金博物館所主辦的「2020新北市國際金屬工藝大賽」獲獎名單出爐，並於31日由新北市副市長吳明機頒發獎狀與獎金，其中名單內的藝術家，不乏有國內青年獲獎，吳明機指出，金工大賽為全國唯一以「金屬媒材」為主題的工藝徵件大賽，自2015年擴大規模為國際賽事，這次親自頒獎也是希望以實際的獎勵肯定青年藝術家的創作，並支持文化創意產業的發展。

自2007首屆舉辦以來，一直是後，便是臺灣當代金屬工藝界青年藝術家的年度盛事，黃金博物館指出，賽事雖經歷全球疫情干擾，但從今年一月起開始徵件後，仍陸續收到來自亞、歐、美、澳等四大洲19個國家，共計152件的精彩作品前來參賽，而競賽成果在評審江怡瑩、徐玫瑩、康立穎、曾永玲及趙丹綺等國內資深金工學者專家，歷經兩階段評選後，最終首飾組12件、器物組12件，總計24件優秀的金工作品脫穎而出，得到評審青睞。

針對競賽表現，評審們皆認為參賽者不管是對於多元材質的熱衷、多樣形式的開展，或者多面議題的闡述上，都呈現出不同以往的嶄新視野，尤其是在首飾組的作品中，不僅展現複合媒材的實驗創作，體現多元的當代首飾面貌，更帶給感官很直接的衝擊；而在器物組的作品中，則是不論在造型創意、表面肌理或質感色彩上，都可見參賽者在技術上精湛的純熟度。

黃金博物館指出，大賽所有得獎作品自31日起至11月1日，在黃金博物館煉金樓一樓特展室及金水特展室實體展出，同日也推出成果專刊的電子版，提供民眾免費下載，黃金博物館長王錦華表示，期待藉由實體展覽推廣臺灣的金屬工藝，並向國人介紹來自各國傑出的作品。

黃金博物館指出，今年為了因應疫情的特殊情況，館方也規劃金工大賽成果展的線上展覽，讓囿於疫情無法來臺的國際金工藝術家和世界各地海內外的觀眾也能共襄盛舉，零距離欣賞大賽的精彩的作品，感受金工藝術之美，更多活動資訊歡迎上官網https：／／www.gep.ntpc.gov.tw／查詢。

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