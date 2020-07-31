前副總統、中研院士陳建仁指出，近來一直有人問起，「台灣是不是正發生第二波新冠疫情？」，基於台灣疫情以來防疫工作相對成功，現在確實面對COVID-19的第二波挑戰。

陳建仁提出他觀察的七大現象：1台灣是低感染率，低集團免疫力，民眾帶抗體率偏低；2. 第一波大流行仍在全球蔓延，3. 國際貿易是台灣經濟的主要動力，台灣不得不與國際往來，4. 移工佔台灣勞動力的比例不小，新加坡的移工染病蔓延情況是台灣的警惕；5. 開放邊境將增加境外移入病例，因此需要在開放過程有所規劃，6. COVID-19疫苗尚未成功上市，這是他最大的期待夢想；7. 還有其他季節性流感的困擾，倒底要用快篩、或是克流感、疫苗等，都需要有適當的政策因應。

「新冠病毒政策對應研討會」今天第二天舉行，陳建仁在第一場進行專題演講，他特別強調，「COVID-19是這個時代最大的挑戰之一」，讓人們真正見到民主體制蘊含的資訊開放、公眾信任、有效治理的正當性，不僅本身是重要的價值，也是一個社會面對各種挑戰的最有效武器。

陳建仁強調，事實上病毒擴散是沒有國界，台灣要繼續防疫成功，對外仍需仰賴國際合作，公開透明的各國疫情才能確保合作抗疫，在旅遊警示與邊境檢疫上也需要互相信任，對於國際防疫合作可借助於ICT（資通訊設備） 和AI科技，能用於流行大數據的蒐集分析。

在對內部份，陳建仁呼籲，為避免淪入更多的第二波、第三波疫情，民眾需要養成「新生活運動」，每個人愛自己，養成良好衛生習慣，「我為人人，人人為我」。

目前已返回中研院投入學術研究工作，陳建仁仍關切臺灣防疫的未來發展工作，他提供六項重點作為政府的政策對應：1. 國際疫情監控與國際關切緊急公共衛生事件（PHEIC），2. 新興疾病病原、症狀、診斷、治療的研究與分享，3. 協助首發國遏阻疫情擴散，4. 入境管制與檢疫，5. 醫療體系的隔離治療、病例通報、感染管控，6. 感染源與密切接觸者追蹤。

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