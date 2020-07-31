男星潘瑋柏於40歲生日前夕驚喜宣布閃婚，對象是年僅26歲的大陸籍「最美空姐」Luna，婚訊引發熱議，隨之八卦黑歷史跟著瘋傳， 如今黑料再加1，經常分享料理照的Luna，被網友翻出1年前的賢慧成果照，疑似是盜圖，還找到了原po。

Luna被發現貼出的料理照，跟帳號「美齊」長一模一樣，但有著時間差。(取材自Luna宣云微博、美齊微博)

Luna成為天王嫂後，私生活部分也備受關注，有網友翻出她去年4月發的微博圖文，她貼出3張料理照以及花藝照，寫下：「今日廚房。第一個菜沒有掌握好火候 但口味都還算滿意，繼續努力，學習插花是一個很愜意的事情，最近越來越喜歡了」，充分展現賢慧與高品味生活的樣貌。

然網友同時也發現這些照片似曾相似，在一位名為「美齊」的微博帳號上，po過菜式、拍攝角度都一模一樣的照片，連照片數量都相符，po出的時間比Luna早了半個月，引發盜圖疑慮，讓網友直呼「太尷尬了」。

帳號「美齊」發文澄清，表示跟Luna是鄰居，一群人常一起做飯並分享料理，Luna也按讚。(翻攝自微博)

只是再多看一眼，美齊的po文有壓上浮水印，但Luna卻貼出無印原圖，因此部分網友認為，可能兩帳號都是Luna的，或是兩人相識，當天是一起做菜，也有人發現，美齊的認證訊息是上海空服員，兩人可能是閨蜜，美齊稍早則發文，貼出Luna跟自己的料理圖，澄清是一群鄰居經常在家做飯、分享食物，「人家沒有立刻馬上發，就成盜圖了？真的是一覺醒來佩服大家的腦洞了，不懂這社會對女性的惡意怎麼這麼大」，Luna也給該文按讚，等同低調澄清了此事。

(中時新聞網)