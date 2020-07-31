中天娛樂台將於8月1日（六）晚上6點播出《金曲撈》前傳，超強大卡司萬眾矚目，由於《金曲撈》要「喚醒」被埋沒的音樂，需要經過評審及觀眾的嚴格審核，來判定是否能夠被「打撈」成功。首集一開場便是重磅，迎來兩位實力派唱將費玉清、辛曉琪登場，緊接著是當年出道即封后的怪獸少女徐懷鈺，最後壓軸則是天王級大咖黎明，精彩度爆表。

許久未見，近期意外因為《一剪梅》瘋傳全世界的小哥費玉清，一開口就立刻引起全場觀眾的膜拜，功底深厚有如天籟般的嗓音，令人不得不佩服小哥的真實力。小哥也不忘拿出他的招牌幽默道：「現在人口老齡化，所以我還是有自身的市場在的！」並透露自己不僅只是會唱老歌，其實自己也是很喜歡唱年輕人的流行歌曲，話畢隨即當場獻唱一段《青春修鍊手冊》、《大王叫我來巡山》。第二位唱將辛曉琪，實力派唱功自然不會令觀眾失望，由於辛曉琪演唱的是小哥親選的《你還記得愛情嗎》，因此現場評審紛紛懷疑兩位關係肯定不簡單，辛曉琪也脫口說出，其實她跟小哥費玉清兩人就是「送棉被的關係」，此話一出，立刻引起眾人詫異，辛曉琪解釋道：「其實剛好我自己的哥哥跟小哥是同事，有天哥哥沒時間，就請小哥送棉被來給我。」主持人見狀立即追問費玉清是否有追求過辛曉琪，小哥猶豫了一下，笑答自己當時情竇還未開，是有好感的，回憶最初看到辛曉琪坐在鋼琴前面散發出的光芒，心裡是一陣驚呼，卻始終沒有進一步，說完隨即自己爆料曉琪的哥哥曾經講過「如果你要追我妹妹，我是沒有意見的！」，兩人共同合唱時的動人歌聲，相識多年的深厚默契也展現無遺。

《金曲撈》徐懷鈺 郁可唯。(圖/中天娛樂台提供)

曾僅出道一年立即封后的歌手徐懷鈺，這次帶著對音樂的執著重新回到舞台，喚醒師成功撈起《溫習》時，徐懷鈺談到「其實很多事情都是需要溫習的，因為回顧才有成長」。幾年前拍戲受傷而陷入低潮的徐懷鈺，在節目上帶著淚光感性說出「都是歌迷帶給自己力量，才能繼續走下去」。最後一位出場的原唱，正是香港四大天王黎明，才一開口，磁性又兼具溫柔的嗓音，立刻征服全場粉絲，黎明表示：「其實自己很少在公開場合唱歌，為了《金曲撈》才特別開唱」。這次被打撈的《我可以忘記你》，黎明表示幾年前出片時正在拍戲，沒有時間去做推廣宣傳，今天能把它撈起，其實是很開心的。

《金曲撈》以歌手訊息與相關小提示，讓觀眾猜出原唱是誰，在這「類懸疑」的節目型態，給抱著好奇心坐在電視機前的觀眾帶來「挑戰」與「猜謎」的樂趣，尤其等待幔幕升起答案揭曉時的興奮，走出來是許久不見樂壇巨星的驚喜，而巨星們也將攜手新生代唱將，同台重新詮釋經典好歌，更是令人充滿期待。敬請鎖定中天娛樂台8月1日（六）晚上6點《金曲撈》。

(中時新聞網)