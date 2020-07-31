被害女子家屬在臉書我是土城人，呼籲民眾注意變態出沒。（許家寧翻攝）

土城變態請注意！新北土城1名29歲林姓男子，在土城區延和路一帶向剛做完美甲的正妹搭訕「小姐你要跟我打炮嗎﹖」被害女子嚇得至超商躲避，才發現男子竟一路跟蹤，急忙報案，林男落網辯「以為她要帶我回家」，訊後被依性騷送辦。

被害女子在「我是土城人」臉書社團指出，30日下午家人出門去做完指甲後，在回家路上這名身穿T恤、短褲，腳踩夾腳拖鞋的男子，迎面走來對家人搭訕詢問「小姐你要跟我打炮嗎﹖」被害女子嚇到快速走掉，並在LINE群組通知家人遇到騷擾。

金城派出所警方獲報後迅速到場，被害人稱男子突然走過來向其搭訕並直接問她要不要跟他打砲，當下並沒理他並快速離開，但走到延和路附近便利商店內，發現男子竟尾行跟蹤到該處，並坐在店外椅子，讓她感到不舒服，報案向警方求助。

警方調查，79年次的林男並無犯案前科以及精神病史，聲稱因路過遇到女子，隨口詢問要不要打砲﹖見她沒反應，所以才好奇跟著她，以為女子要帶他回家，過程中並沒有做出任何肢體碰觸，男子因口出性暗示，全案依性騷擾防治法移請偵辦。

(中時 )