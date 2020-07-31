私校工會31日舉辦記者會揭發「台灣學術造假全球第二」，並引用國際資料指出2012到2016年，台灣因為偽造審查而被撤稿的國際論文有73篇，僅次於中國大陸的276篇。對此教育部長潘文忠回應：73篇裡有2位副教授占了63篇，不能用2位副教授就代表台灣，對其他學者不公平。

潘文忠表示，有教育團體透過私人資料庫搜尋得出上述結果，教育部發現這個資料是比較少數的取樣：「所謂的73篇被撤論文，有2位副教授就占了63篇，這樣的取樣有點狹隘，也不應就此論斷台灣的國際排名。」潘文忠說，會進一步了解相關資料，論文是學生或是學者在學術發展的重要證明，是一輩子的事，日前有部分個案有抄襲現象，教育部除了不斷強調學術倫理，也會對於論文抄襲或是冒名代寫等提出相關配套措施，包括要求論文公開、對系所科責等；未來學術倫理也是系所招生名額或是補助等的重要指標。

媒體追問，台灣73篇被撤的國際論文中，有部分是從審查時就有誤，是制度上的問題。潘文忠重申，該調查的取樣用2位副教授就代表台灣，應該是大家也不能接受，台灣有很多學者專家非常努力。當然後續教育部會努力品質管理，希望除了之前提到的幾個措施，學校也要慎選遴聘委員也要，要有更多委員來審視學生論文。

(旺報 )