12生肖中，大家常認為屬老鼠的人最聰明，不過，近日專寫生肖運勢的專欄，發布新文章指出，12生肖的智商排行榜，屬鼠的人只排第二名，而屬狗的人排名吊車尾，超容易上當受騙。

擁有破百萬閱讀人次的運勢搜狐號《金城風水館》，近日發布新的專欄文章表示，十二生肖的智商排行出爐，不少生肖看似憨厚老實，但其實聰明的不得了。屬蛇的人還會巧妙偽裝，讓自己看起來無害，不愧是最聰明的人。

第一名：生肖蛇

屬蛇的人擅長偽裝，最大的特點就是智慧，但他們會巧妙偽裝起來，讓自己看上去老實又無害，但其實腹中錦繡，，在十二生肖中，是最聰明的人。

第二名：生肖鼠

屬鼠的人有超強洞察力，總能一眼洞悉事情，了解事情發展的常理和客觀規律，甚至還可以先發制人，真的是聰明人中的聰明人，唯一的缺點大概是，會有點陰險的感覺。

第三名：生肖牛

別以為屬牛的人就憨厚老實，其實他們很聰明，非常擅長謀劃，很懂得為自己未知的出路謀劃，因此別被他們的外表騙了。

第四名：生肖馬

屬馬的人身體健壯、全身和諧，而大腦的功能也不容小覷，若有什麼想不明白的事情，可以交給他們去想辦法。

第五名：生肖猴

屬猴的人超級精明，從來不會吃虧，就算是偶爾的利益讓步，除非是他們心甘情願，否則絕不會讓你站到便宜。

第六名：生肖羊

屬羊的人有出眾的領悟能力，能將事情看得很通透，但卻不太擅長謀劃，因此無法撐得上有大智慧，但自保是沒問題的。

第七名：生肖豬

屬豬的人頭腦非常靈活，只要他們願意運轉大腦，那們處理好問題根本就超容易，可惜的是，許多屬豬的人都不願多想，總之就是懶得動腦。

第八名：生肖兔

屬兔的人隨機應變能力超強，但有時候卻很容易莽撞行事，因此常常讓人很頭痛。

第九名：生肖虎

屬虎的人看似很聰明，但相處時間長了，就會發現他們不過是為了某些原因故作聰明而已。

第十名：生肖龍

屬龍的人缺乏一顆洞察、體悟別人的內心，因此常常誤會別人，說他們聰明恐怕也會遭那些，被屬龍者誤會的人反對。

第十一名：生肖雞

屬雞的人是老實人，總按照自己的想法，去推測別人的想法，但殊不知因為這樣，也讓屬雞的人常被騙，因此應要學習對他人的話，存著一份懷疑。

第十二名：生肖狗

屬狗的人執行能力很強，但不太懂得去懷疑別人，許是因為對他人的盲目信賴，導致屬狗的人常上當受騙。

(中時新聞網)