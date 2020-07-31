台南市農業局擬在學甲區設立動保教育園區，引起地方人士持正反意見者論戰，31日上午反對人士成立的自救會發動400多人到台南市議會前抗議，學甲里長聯誼會則於公所開會，批自救會偽造文書，透過負面文宣登載片段或不實資訊，抹黑不同立場者。

學甲里長聯誼會聲明表示，秀昌里長謝金雀以自救會名義發出第三集文宣，透過負面文宣登載片段或不實資訊，抹黑不同立場者；此外，謝金雀以先前里長簽名移花接木，涉及偽造文書；自救會在討論過程辱罵聯誼會里長為「垃圾！都是垃圾！」，涉及公然侮辱。

學甲動保教育園區目前正進行可行性評估，里長聯誼會要求市政府提供足夠資訊，讓學甲鄉親能夠理性討論重大公共建設。里長聯誼會也呼籲自救會面對公共事務保持理性，建設到底是好是壞，應等政府進行可行性評估，所有資料攤開來檢視，真相就會愈辯愈明。大家都是學甲人，好的就支持！不好就打槍！

里長聯誼會指出，謝金雀發出第三集負面文宣，將其他里長在先前簽名移花接木挪為他用，恐涉及偽造文書。且負面文宣通篇內容不見理性溝通、只有誤導偏聽，甚至妖言惑眾，連「孤魂野鬼」都搬出來恐嚇及詛咒其他里長。

里長聯誼會也指控，而且面對眾里長要求修正內容，自救會大罵聯誼會眾里長「垃圾！都是垃圾！」，此舉更涉及公然侮辱，讓里長聯誼會忍無可忍，決定對自救會涉及偽造文書及公然侮辱，若有違法情事保留法律追訴權。

里長聯誼會指出，自救會的紙本文宣、網路宣傳，甚至指稱政府工程已發包，荒腔走板行徑令人咋舌。實際上，動保教育園區連可行性評估都還沒完成，根本沒有基礎規畫和細部設計，也當然不可能有工程發包。自救會散布假消息誤導鄉親，誘使鄉親誤信工程圖利回饋等不實訊息，行徑惡劣令人不敢恭維，也讓學甲理性討論公共政策的環境備受威脅。

(中時 )