檢調突襲立法院 蘇震清辦公室遭搜出1大包牛皮紙袋 13:002020/07/31 中時 趙婉淳 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢調今天突襲立法院，大動作搜索國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇的立委國會辦公室。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢調31日赴立法院立委蘇震清等人辦公室搜索，手持大包牛皮紙袋資料步出辦公室，對於媒體提問，不發一語，隨即驅車離去。（鄭任南攝） 檢調今天突襲立法院，大動作搜索國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇的立委國會辦公室。據了解，檢調今天上午9點就到立法院國會辦公室展開搜索，主動索取委員相關資料，驚動了整個立法院，最後在蘇震清辦公室搜索長達近1個小時後，手持一大包牛皮紙袋的資料步出辦公室，對於媒體提問，不發一語，隨即驅車離去。 檢調31日赴立法院立委蘇震清等人辦公室搜索，手持大包牛皮紙袋資料步出辦公室，進入電梯，不發一語離去。（鄭任南攝） 傳出檢調獲報，有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委，利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員，要求主管機關協助，因此今早發動搜索約談行動。 (中時 ) #立法院搜索 #蘇震清 #立法院 #牛皮紙袋 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 徐永明遭檢調搜索約談 時代力量回應：實際狀況還不清楚 - 政治 廖燦昌遭起訴求重刑 羅智強轟蘇貞昌：還有臉幹下去？ - 政治 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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