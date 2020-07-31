檢調31日赴立法院立委蘇震清等人辦公室搜索，手持大包牛皮紙袋資料步出辦公室，對於媒體提問，不發一語，隨即驅車離去。（鄭任南攝）

檢調今天突襲立法院，大動作搜索國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇的立委國會辦公室。據了解，檢調今天上午9點就到立法院國會辦公室展開搜索，主動索取委員相關資料，驚動了整個立法院，最後在蘇震清辦公室搜索長達近1個小時後，手持一大包牛皮紙袋的資料步出辦公室，對於媒體提問，不發一語，隨即驅車離去。

檢調31日赴立法院立委蘇震清等人辦公室搜索，手持大包牛皮紙袋資料步出辦公室，進入電梯，不發一語離去。（鄭任南攝）

傳出檢調獲報，有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委，利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員，要求主管機關協助，因此今早發動搜索約談行動。

(中時 )