李前總統傳出規劃將安葬五指山國軍示範公墓「特勳區」，在海拔699公尺的墓區，右側大台北盆地的101聳立眼前，左側遠眺基隆外木山沿海。（朱真楷攝）

傳出李前總統將安葬於五指山國軍示範公墓的「特勳區」，目前特勳區入口處右方以鐵籬笆圍住施工，軍方人員解釋這是正在進行水土保持工程。（朱真楷攝）

前總統李登輝逝世後，傳出規劃安葬五指山國軍示範公墓「特勳區」。在海拔699公尺的墓區，右側大台北盆地的101聳立眼前，左側遠眺基隆外木山沿海，讓肅穆的忠靈，彷彿是用另一種方式看照著這塊土地。李登輝最後若長眠與此，將成為繼前總統嚴家淦後，第2位安葬五指山的國家元首。

李前總統於昨日晚間逝世，傳出家屬與總統府協調後選定的安葬地點，將座落在位於新北市汐止區的五指山國軍示範公墓。

今天上午，位在墓園區中央，一座由前總統蔣經國題字的「國民革命軍陣亡將士紀念碑」上方天空，出現少見的雲絲般的鉤捲雲，在肅穆的軍人墓園，湧現著一股特殊的氛圍。

啟用於1982年的國軍示範公墓，是依葬者軍階分為特勳區、上將區、中將區、少將區、上校區、中少校區、尉官區、士官長區、士官區及士兵區，約有逾9千名穴位。李前總統若確定安葬於此，規劃將選在特勳區；而特勳區的位置，就是在「國民革命軍陣亡將士紀念碑」前方的一塊坡地。

今天上午，在進入特勳區的入口處右方，園區以鐵籬笆圍住施工，無法進入，軍方人員解釋這是正在進行水土保持工程，約已實施2周。儘管無法進入，但站在入口處，放眼所及，仍可清楚看見整個特勳區，周圍是以綠底步道環繞，往南俯視，從大台北盆地一路綿延至北方的基隆外海，視角超過180度。

在該區26個墓穴當中，前行政院長郝柏村、前國防部長蔣仲苓等軍方高階將領均安葬於此；今年初，搭乘黑鷹直升機不幸殉職的前參謀總長沈一鳴，也符合安葬特勳區，但家屬屬意放於忠靈殿，目前特勳區仍有5個空墓穴。

軍方消息指出，這兩天已接到指示，由相關位單位施工整理李前總統墓。最後若確定安葬於此，這將是繼前總統嚴家淦後，第2位國家元首安葬於五指山國軍示範公墓。

(中時 )