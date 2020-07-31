農委會林業試驗所太麻里研究中心耗費6年時間，發展出一種特殊造林新技術：「保護管凹地直播育苗系統」，適用於台灣東部海岸最前緣林地，專門提供臨海第一線屬於砂岸類型林地，也就是易受暴潮侵襲處之造林使用，以直播的方式培育木賊葉木麻黃，兩年後造林成效高達80％以上。

太麻里研究中心主任胡元瑋表示，直播造林的優勢在於費用較樹苗造林低，可培育出根系完整及適應力較佳的種子苗，是一種低碳的造林方法，因此若能瞭解木賊葉木麻黃少量天然更新苗的萌發機制，便可運用低成本的直播方法，提供暴潮危害風險高地區的造林替代方案。

林試所太麻里研究團隊指出，為了發展木賊葉木麻黃直播造林的可行性，針對相關研究進行分析，掌握到台灣東部海岸地區木賊葉木麻黃的天然更新，受到土壤水分缺乏、枯落物堆積及雜草競爭等主要因子的影響，導致僅有少數天然更新苗能於雜草低及無枯落物堆積的防風林緣外萌發。

林試所太麻里研究團隊進一步瞭解天然更新苗如何克服土壤水分缺乏的問題，長期監測發現，天然更新苗喜好於小凹地或地勢較低處萌發，且萌發係在種子覆土狀態下發生，經試驗後發現，播種於小凹地內的幼苗萌發的機率及數量是非凹地的4倍，但因海岸土壤為砂質土，易因凹地內壁的砂土滑落阻礙幼苗生長，於是團隊將紙杯的杯底割除，製成保護管置於凹地內，防止砂土滑落，發展出具實務性且可行之「保護管凹地直播育苗系統」。

林試所指出，保護管凹地直播育苗系統的適用範圍為東北季風迎風面的台灣東部海岸地區，選擇無林木且地被植物覆蓋率小於10%之林地，並於12月至1月期間實施，粗估此育苗系統的造林成本約為樹苗造林費用之1/3，相當適合於暴潮危害風險高之林地造林使用。

林業試驗所長張彬指出，土壤水分是造林成敗的關鍵，但水分會隨著蒸散作用散失於空氣中，故攔截土壤水蒸氣，使其凝結成水，不僅可提供幼苗生長使用，同時可提高其生育環境的相對濕度，以因應海岸高溫及乾旱逆境，將是未來團隊研究的重點，期能營造健全的海岸林，並發揮海岸林的公益性功能。

(工商 )