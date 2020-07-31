日本央行（日銀）周五任命其首席經濟學家神山一成擔任決濟機構局長，負責監督「央行數位貨幣」（CBDC）的研究，讓日銀能緊跟著全球正朝數位金融革新方向發展的步伐。外界認為這顯示日銀對未來發行其數位貨幣的態度不再像過去那樣保守。

決濟機構局掌管央行的支付與結算等事務，已跟其他國家央行合作研究CBDC，並分析市場上各種虛擬通貨持續發展會如何影響央行業務。

日銀最近成立一個專案小組，集中在CBDC的研究，並不斷諮詢民間的相關領域專家，以更進一步了解數位貨幣的演變。

神山一成在擔任日銀首席經濟學家時，就率先使用更多的大數據去分析日本經濟。他的研究協助日銀在新冠肺炎疫情爆發期間，抓住疫情的即時變化是如何影響日本經濟。

日本是全球最愛使用現金的國家，因此日銀一直在採用數位貨幣上的態度相當謹慎保守，擔心數位貨幣會造成社會混亂。

儘管日銀強調沒有發行其數位貨幣的即時計劃，但卻一直跟其他國家央行對發行數位貨幣進行研究。

(工商 )